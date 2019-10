Azərbaycanlıların yaratdığı startap Rusiya bankından dəstək almış uğurlu layihələr sırasındadır

Rusiyanın ən iri banklarından olan Sberbankın startaplar üçün keçirdiyi akseleratorun qalibləri içərisində həmyerlimizin Bəhnam Qurbanzadənin yaratdığı son dərəcə maraqlı və faydalı layihə də var.

"Report" Rusiya mətbuatına istinadən verdiyi xəbər gorə, layihənin adı PayZakat-dır. Bu platforma vasitəsi ilə müsəlmanlar zəkat və xeyriyyəçilik işlərinə sərf etmək istədikləri maliyyə vəsaitini ünvanına çatdıra bilərlər.

PayZakat insanları onların maliyyə vəsaitinin hara xərcləndiyinə dair detallı və vaxtı-vaxtında məlumatlandırır. Dünən keçirilmiş görüşdə Sberbank və 500 Startups-ın birgə akseleratorunun rəhbəri Natalya Magidey PayZakat-ın adını Sberbankdan dəstək almış uğurlu layihələr sırasında çəkib.



