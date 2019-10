Bakıda sürücü tərəfindən təhqir olunan Nərimanov rayon Yol Polisi Şöbəsinin polisi tutduğu vəzifədən azad edilib.

Publika.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, Mehdi Səlimov yaşa görə təqaüdə göndərilib.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl taksi sürücüsü Fəxrəddin Nəsirov ona protokol yazan Mehdi Səlimovu təhqir etmişdi. O, 15 gün müddətində həbs edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.