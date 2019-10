Türkiyənin məşhur müğənnisi Demet Akalın "Bir zamanlar Çukurova" serialını tınqid edib.

Milli.Az "ölkə.az"a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu barədə ''İnstagram''səhifəsində paylaşım edib. O, serial zamanı reklam fasiləsinin uzun müddət davam etməsindən şikayət edib.

"Ayıbdır! Ən sevdiyim serial 20 dəfə reklam fasiləsinə çıxdı və o arada mən yuxuya getmişəm. Serialın reklam arası o qədər çoxdu ki...'',- sözləri ilə narazılığını bildirib.

