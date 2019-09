Bakı metrosunda sərnişinin vəziyyəti pisləşib.



Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə "28 May" stansiyasında baş verib.



Görüntülərdən aydın olduğu kimi sərnişini ətrafdakıların köməyi ilə skameykaya uzadıblar.



Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə, vəziyyəti pisləşən gənc oğlanın panik atak xəstəliyi olub. Huşu gedən gəncə ilkin tibbi yardım göstəriləndən sonra stansiyadan çıxarılıb. (baku.ws)



Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.