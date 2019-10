"Neymarı transfer etmək üçün əlimizdən gələni etdik"

"Barselona"nın direktoru Oskar Qrau "Marca"ya açıqlama verib.

Milli.Az xəbər verir ki, klub rəsmisi yay transfer dönəmində PSJ-dən Neymarın keçidi üçün əllərindən gələni etdiklərini bildirib:

"Neymarı transfer etmək üçün əlimizdən gələni elədik. Bütün fikrimiz bu transferi həll etməyə yönəlmişdi. PSJ-yə alternativ təkliflər etdik".

"Barselona" yayda PSJ-yə 27 yaşlı hücumçunun keçidi üçün 138 milyon avro və İvan Rakitiçi təklif etmişdi.

Neymar 2017-ci ildə "Barselona"dan PSJ-yə 222 milyon avroya transfer olub.

Milli.Az

