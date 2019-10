Bakı. Rufiz Hafizoğlu - Trend:

Mərmərə dənizində Türkiyənin Bursa vilayəti akvatoriyasında dəniz reysləri təxirə salınıb.

Trend-in məlumatına görə, bu qərar güclü külək və leysan yağışla əlaqədar qəbul edilib.

Qeyd olunur ki, 7 dəniz reysi təxirə salınıb.

Xatırladaq ki, sonuncu dəfə Türkiyədə dəniz reysləri mart ayında təxirə salınmışdı.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.