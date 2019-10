Təhsil naziri Ceyhun Bayramov Əbdus Salam Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzinin direktoru Fernando Quevedonla görüşüb.

Bu barədə "Report"a Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, görüşdə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və ölkəmizin ali təhsil müəssisələri ilə Əbdus Salam Beynəlxalq Nəzəri Fizika Mərkəzi arasında mümkün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.







