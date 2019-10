"Barselona" daha biri ilki reallaşdıracaq

"Barselona" futbol tarixində ilki reallaşdırmağa hazırlaşır.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, Kataloniya klubunun illik qazancının məbləği ilə bağlıdır. İspaniya nəhəngi ötən mövsüm 990 milyon avro ilə yeni rekord müəyyənləşdirmişdi. Rəhbərliyin cari mövsümlə bağlı hədəfi ilə 1 milyard avrodu. Komandanın bu məbləği keçməsi gözləniləndi. Bununla "Barsa" futbol tarixinin ilk klubuna çevriləcək.

Qeyd edək ki, La Liqanın son çempionu olan "Barselona" cari mövsüm geridə qalan 4 turda 7 xal toplayıb.

Milli.Az

