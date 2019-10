"Qarabağ"ın yeni qapıçısı Asmir Beqoviç Avropa Liqasının qrup mərhələsinin I turunda "Sevilya"ya 0:3 hesabı ilə uduzduqları oyundan sonra tvitter hesabında azarkeşlərə təşəkkür edib.

Publika.az xəbər verir ki, 32 yaşlı bosniyalı qolkiper oyunların hələ qarşıda olduğunu bildirib:

"Dünən axşam möhtəşəm komandaya qarşı oynadıq və ağır məğlubiyyət aldıq. Hələ qarşıda çox oyun var, biz davam edirik. Möhtəşəm dəstəyə görə azarkeşlərə təşəkkür edirəm".

