Trampın rəqibi geri çəkildi: "Prezidentlik yarışını..."

2020-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədliyini irəli sürən Nyu-York şəhərinin bələdiyyə sədri Bill de Bleyzo yarışdan geri çəkilib.

Publika.az xəbər verir ki, Demokratlar Partiyasının seçkilərdəki təmsilçisi MSNBC televiziyasına verdiyi açıqlamada bu barədə danışıb.

“Mənim zamanımın olmadığı açıq şəkildə görünür. Buna görə də prezidentlik yarışımı başa çatdrırıram”,- sabiq namizəd deyib və bildirib ki, işinə Nyu-Yorkun bələdiyyə sədri kimi davam edəcək.

Qeyd edək ki, Abş prezidenti olmaq üçün namizədliyini irəli sürənlər sabiq ABŞ prezidenti köməkçisi Co Bayden, Massaçusets senatoru Elizabet Uorren və Vermont senatoru Bernie Sanders favoritlər arasındadır.

ABŞ-da 59-cu prezident seçkiləri 3 noyabr 2020-ci ildə keçiriləcək.

Zümrüd

