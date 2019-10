Bakı. Trend:

Əfqanıstanın cənubundakı Zabul əyalətində törədilmiş güclü partlayış nəticəsində 39 nəfər həlak olub.

Trend-in məlumatına görə, partlayış mərkəzi xəstəxananın yaxınlığında törədilib.

Hadisə nəticəsində daha 185 nəfər yaralanıb. Qurbanların böyük əksəriyyəti həkim və xəstələr olub.

Partlayışla bağlı məsuliyyəti “Taliban” öz üzərinə götürüb.

