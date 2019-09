ABŞ İranın Milli Bankına sanksiya tətbiq edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

ABŞ Prezidenti İranın əsas maliyyə institutuna qarşı tətbiq olunan iqtisadi məhdudiyyətin detallarını açıqlamayıb.

Tehrana qarşı hərbi ssenarinin mümkünlüyünə toxunan D. Tramp qeyd edib ki, ABŞ həmişə bu seçimə hazırdır. / APA

