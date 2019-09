IMF: 2024-cü ildə ARDNF-in aktivləri 44 mlrd. dollara çatacaq

Beynəlxalq Valyuta Fondu (International Monetary Fund – IMF) Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) aktivlərinin 2024-cü ilin yekunlarına görə 43,942 mlrd. ABŞ dollarınadək artacağını proqnozlaşdırır.

Metbuat.az-ın IMF-in dərc etdiyi hesabata istinadən verdiyi məlumata görə, 2019-cu ilin sonuna ARDNF-in aktivləri 40,986 mlrd. dollar, 2020-ci ildə – 42,421 mlrd. dollar, 2021-ci ildə – 43,361 mlrd. dollar, 2022-ci ildə – 43,746 mlrd. dollar, 2023-cü ildə isə 43,883 mlrd. dollar təşkil edəcək.

IMF tərəfindən ARDNF-in 2019-cu il üçün aktivləri neftin bir barelinin orta qiymətinin 63,5 dollar, 2020-ci ildə – 59,9 dollar, 2021-ci ildə – 58 dollar, 2022-ci ildə – 57,2 dollar, 2023-cü ildə – 57,2 dollar, 2024-cü ildə isə 57,6 dollar olacağı təqdirdə hesablanıb.

Qeyd edək ki, 2018-ci ilin yekunlarına görə, Fondun aktivləri 38,515 mlrd. dollar olub və IMF-in proqnozuna əsasən, 2025-ci il üçün bu göstərici 14% artacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.