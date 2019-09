Avropa Liqasında qrup mərhələsinin I turunun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu mükafata “Lüdoqorets”in hücumçusu Klaudiu Keseru layiq görülüb.

Bolqarıstan çempionunun futbolçusu ilk turda het-trik müəllifi olub. O, Rusiya MOİK-i üzərində 5:1 hesablı qələbəyə üç qolla töhfə verib.

