Tbilisidə paralel iki aksiya keçirilir

Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə paralel olaraq iki aksiya keçirilir.

"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aksiyalardan biri parlament binasının qarşısında Tbilisidə iyunun 20-21-də baş verən hadisələrdən üç ay ötməsi ilə bağll təşkil olunub.

Digər aksiya Gürcüstan prezidentinin sarayı qarşısında keçirilir. Müxalif Vahid Milli Hərəkat Partiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan aksiyada dövlət başçısının qatilləri əfv etməsinə etiraz bildirilir.

Partiya liderlərindən biri Zaal Udumaşvili prezidentin addımlarının utancverici olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, dövlət başçısı qatilləri əfv etməsinə heç aydınlıq belə gətirməyib.

Müxalifətçi qeyd edib ki, prezidentin bəyanatları xaricdə bir sıra qalmaqallar yaradıb və onun qatilləri əfv etməsi yeni qalmaqala səbəb olub.

Aksiya iştirakçılarının parlamentin qarşısındakı aksiyaya qoşulacağı gözlənilir.

Parlament ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.