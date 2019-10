Fuad Qəhrəmanlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının (AXCP) sədrinin müavini vəzifəsindən istefa verib.

Publika.az-ın məlumatına görə, o, bu barədə özünün "Facebook" səhifəsində yazıb.

