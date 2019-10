ARB TV-nin "Elgizlə İzlə" verilişində qardaşını avtomobil qəzasında itirən müğənni Cəmil Əfəndi qonaq olub.

Milli.Az xəbər verir ki, verilişdə ifaçının qardaşının qəzadan öncəki son görüntüləri nümayiş olunub. Görüntüləri izləyən Cəmil Əfəndi göz yaşlarını saxlaya bilməyib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

Milli.Az

