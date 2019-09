Fuad Qəhrəmanlı AXCP sədrinin müavini postundan istefa verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə. bu barədə o, “Facebook” səhifəsində yazıb.

Qeyd edək ki, F.Qəhrəmanlının qızı Selcan Yağmur sentyabrın 19-da “Facebook” səhifəsində atasının həyat yoldaşı Zümrüd Yağmura və qızlarına qarşı zorakılığa yol verdiyi qeyd olunan açıqlama ilə çıxış edib. S.Yağmur bunu əsas gətirərək atası Fuad Qəhrəmanlıdan imtina etdiyini yazıb.

