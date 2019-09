“İrana hərbi müdaxilə olarsa, ABŞ qüvvələrinin Aralıq dənizindən tutmuş Hind okeanına qədər olan bütün mövqeləri hədəfə alınacaq”.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, İranın Ali dini liderinin müşaviri Yəhya Rahim Səfəvi belə xəbərdarlıqla çıxış edib. O bildirib ki, İran və müttəfiqlərinin hərbi qüdrəti istənilən hücuma adekvat cavab verməyə qadirdir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

