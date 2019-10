Günaydan “Hollivud yanağı” açıqlaması - FOTO

Türkiyədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı model Günay Musayevanın Nyu-York Moda Həftəsindəki çıxışı ötən gün türk mediasının manşetlərində olub.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, onun fotosunun Moda Həftəsinin rəsmi İnstaqram hesabında paylaşılmasından bəhs edilib.

Bildirilib ki, Günay barədə rəylərdə "Hollivud yanağı" əməliyyatı etdirməsi barədə fikirlər yer alıb.

Sənətçi isə sözügedən fikirlərə İnstaqram "Story"də cavab verib.

"10 il öncə də yanaqlarım bu formada idi və həmin illərdə "Hollivud yanağı" əməliyyatı yox idi.

Estetik əməliyyata qarşı deyiləm. Lazım gələrsə, etdirərəm. Ancaq bu mövzuda əməliyyata ehtiyacım yoxdur" deyə, Günay bildirib.

Milli.Az

