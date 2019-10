"Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan İkram Rəhimov aclıq aksiyası keçirməsi haqqında məlumat həqiqəti əks etdirmir".

Publika.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov deyib.

O bildirib ki, İ.Rəhimov hazırda heç bir aclıq aksiyası keçirmir, su və qida qəbul edir.

