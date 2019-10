Məşhur müğənni yadplanetlilərlə görüşəcək

Yerdən yadplanetlilər tərəfindən oğurlanmış Katya Lel tezliklə onlarla görüşəcəyini bildirib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, müğənni yenidən yerə aid olmayan sivilizasiyaların nümayəndələri ilə görüşmək niyyətindədir və hətta bunun üçün mütəxəssislər də tapıb. Gəlmələrin varlığı barədə açıqlama verdikdən sonra onun həyatı dəyişib. Lel onunla oxşar təcrübələrini bölüşən insanlar tərəfindən yazılmağa başlayıb.

Müğənninin sözlərinə görə, 28 ildir gəlmələrlə görüşdüyü haqqında heç bir sirr verməyib. 16 yaşında onu yerdən oğurladıqları barədə danışmaq yalnız o zaman olardı ki, insanlar bunu eşitməyə hazır olsunlar.

Ancaq çox tezliklə hər şey elə bir qüvvə ilə açılacaq ki, insanlar sadəcə qəbul etməyə məcbur olacaqlar. Çünki bir çox şeyi bilməli olduğumuz dövr gəldi " deyə müğənni qeyd edib.

Oktyabrın əvvəlində daha yüksək sivilizasiyalarla əlaqə quracağını söyləyib. Bu işdə ona kömək edən Birləşmiş Ştatlardan olan mistik bir alim Sal Reyçel və əlaqələndirici İrina Çikunova olacaq.

Milli.Az

