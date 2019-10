ABŞ Rusiyanın hipersəs sürətli silahları qarşısında gücsüzdür

Amerikalı ekspertlər bəyan ediblər ki, ABŞ hipersəs sürətinə malik silahlanma sahəsində Rusiya və Çindən əhəmiyyətli dərəcədə geri qalır.

Milli.Az Sputnik Azərbaycan-a istinadən xəbər verir ki, ekspertlərin sözlərinə görə, hazırda Birləşmiş Ştatlara məxsus hava hücumundan müdafiə sistemləri bu növ raketlərlə hücumun qarşısını almaq iqtidarında deyil.

Onlar vurğulayıblar ki, Pentaqon rəqiblərinə çatmaq üçün 2019-cu ildə hipersəs sürətinə malik silahların hazırlanmasına 2 milyard ABŞ dollarından çox vəsait ayırıb.

Lakin ekspertlər qeyd edirlər ki, Pentaqon müdafiə deyil, yalnız hücum silahlarının hazırlanmasında diqqəti cəmləşdirib.

Sonda mütəxəssislər vurğulayıblar ki, ABŞ rəhbərliyi uğura nail olmaq istəyirsə, Pentaqonun və hava hücumundan müdafiə sistemlərinin yaradılması prosesinə nəzarət etməlidir.

Milli.Az

