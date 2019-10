Qusma - hansı xəstəliklərin xəbərçisidir? - Qarşısını nələr alır...

Qusma bədəndə olan hər hansı çirklənmiş maddəni təmizləmək üsuludur.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, beyin, mədəyə nə vaxt impuls göndərsə, o zaman bu proses baş verir. Uşaqlarda qusmaya çox vaxt virus, susuzluq və ya su itkisi səbəb olur. Uşağınızda qızdırma, ürək bulantısı, öyümə, baş gicəllənməsi kimi hallar baş verərsə, 24 saat ərzində mütləq həkimə müraciət etməli, onu həkim nəzarətində saxlayaraq, bol su içməsini təmin etməlisiniz. Qusma öz özünə, təbii yola və ya dərman preparatları vasitəsilə müalicə olunaraq keçir. Heç vaxt həkiminizlə məsləhətləşmədən dərmandan istifadə etməyin.

Necə yaranır? Yoluxucudurmu?

Mədə qripi: Çox vaxt buna rota virus və ya noro virus səbəb olur. Yoluxucudur.

Qida allergiyası: Fıstıq, fındıq, balıq, yumurta və süd məhsulları allergiyaya səbəb olur.

Qida zəhərlənməsi: Mikroblar qidaya düşür və ya düzgün saxlanılmayan, bişməmiş qidalardan yaranır.

Bağırsaq tıxanıqlığı: Məsələn, yeni doğulmuş körpələrdə bağırsaq tıxanıqlığı olduqda və ya qida mədəyə keçə bilməyəcək dərəcədə böyük olduqda.

Başından aldığı zərbədən: Belə halda xəstədə ilk görülən simptomlar qusma, huşunu itirmə, baş ağrısı, bulanıq görmə, trapezoidal gəzinti, danışma pozğunluğu və ya oyanma problemləridir.

Bəzi dərmanlar: Boş bir mədəyə qəbul edilən bəzi uşaq dərmanlar ürək bulanmasına səbəb ola bilər.

Hərəkət xəstəliyi: Uşaqlar uzun yol səfərlərində tez-tez ürək bulanma halı yaşayır. Bəzən də sadəcə televizora, telefona həddindən artıq çox baxmaqla ürək bulanması baş verə bilir.

Miqren: Məktəb yaşlı uşaqların 10% -i, 18 aydan kiçik körpələrin isə bəziləri miqren ola bilər. Miqren zamanı qusma halları aram-aram təkrar olunur.

Stress: Uşaqlar stress olduqda da qusa bilər. Bəzilərində keçir, bəzilərində isə yetkinlik dövründəki stress zamanı bu problemi yaşamağa davam edirlər.

Appendisit,

İnfeksiya,

Qastrit,

Bağırsaqların infeksiyası və.s səbəb olur.

Uşaqlarda qusmanı təbii yollarla necə müalicə etmək olar?

Nanə və limon dəmlənməsi ən məşhur metodlardan biridir. Bu qarışımı hazırlamaq üçün bir xörək qaşığı qurudulmuş nanə tozu ilə yarım stəkan limon suyunu adi suyla qarışdırıb qaynatmaq və bal ilə içirmək məsləhət olunandır

Ağ noxud yemək mədənin sakitləşməsinə və tox qalmasına kömək edəcəkdir.

Duzlu çubuqlar yağlı yeməklər yeyilmədiyi vaxtlarda olduqca faydalıdır.

Hindistan cəvizi suyu da hazırlayıb içə bilərsiniz. Bulantı kəsmək üçün hətta bir neçə damcı da kifayət edə bilər.

