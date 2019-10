Göygöl rayonunun Yeni Qızılca kəndi ərazisində piyadanın xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, 1979-cu il təvəllüdlü Kəmaləddin Xəlilovu maşın vurub.

O, Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



