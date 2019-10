Qaxda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə axşam saatlarında Qorağan-Qax avtomobil yolunda qeydə alınıb. Yük və minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində yük maşını aşıb və minik avtomobilinin sürücüsü daxil olmaqla, 3 nəfər xəsarət alıb.

Milli.Az

