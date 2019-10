Napoleonun məğlubiyyətinin qeyri-adi səbəbi TƏSDİQLƏNDİ

Napoleon Bonapartın məğlub olmasının qeyri-adi səbəbi təsdiqlənib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, İngiltərədəki Edinburq Universitetinin alimləri, 1815-ci ildə Tambor super vulkanının püskürməsinin "yazsız il" adlandırdığı qlobal bir soyuma səbəb olduğunu təsdiqləyib. Avropadakı iqlim dəyişikliyi bəzi tarixi hadisələr, o cümlədən Napoleonun Vaterloo döyüşündə məğlub olması ilə əlaqələndirilib.

Tədqiqatçılar püskürmənin soyuq və rütubətli şərait ehtimalına nə dərəcədə təsir etdiyini öyrənmək üçün tarixi hava məlumatlarını təhlil edərək iqlim modellərinə daxil ediblər. Məlum olub ki, 1816-a qədər iqlim, o cümlədən dəniz səviyyəsindəki təzyiq, əlavə təsir olmadan anormal yağışları təkrarlaya bilər, ancaq anormal soyuqluğun dörddə biri izah edilə bilər.

Modelə güclü bir püskürmənin daxil olması aşağı yay istiliyinin ehtimalını yüz dəfə, Mərkəzi Avropa üzərindəki nəm yayları isə 1,5-3 dəfə artır. 1816-cı ildə son dərəcə aşağı qlobal temperatur qeydə alınıb. Mərkəzi və Qərbi Avropada yay xüsusilə məhsuldar itkiyə və aclığa səbəb olan soyuq və rütubətli olub.

Uzun müddətdir ki, anomaliyanın səbəbi 1815-ci ildə İndoneziyada Tambor vulkanının püskürməsi olub və bu müddət ərzində atmosferə çox miqdarda kükürd dioksidi atılıb. 2018-ci ildə London İmperial Kollecindən olan tarixçilər, Tambor vulkanının püskürməsi, Vaterloo döyüşündə Napoleon Bonapartın məğlubiyyətinin əsas səbəblərindən biri olduğu qənaətinə gəliblər. Şiddətli yağış torpağın yumşalmasına səbəb olub, nəticədə Fransız artilleriya düşmən qoşunlarının bombardmanı nəticəsiz qalıb.

Milli.Az

