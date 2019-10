Ateist alim o dünyanın olduğunu təsdiqlədi - MARAQLI SƏBƏB

Rusiyalı məşhur ateist fizik Vladimir Efremov o biri dünyanın olduğunu təsdiqləyib.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, insanlar əsrlər boyu axirət həyatının varlığı və ya olmaması barədə mübahisə edir.

Rus fiziki Vladimir Efremov ömrünün çox hissəsini inadkar ateist kimi keçirib və ölümdən sonrakı həyatın mif olduğuna inanıb. Ancaq Efremov ölüb-dirildikdən sonra hər şey dəyişib. Klinik ölüm vəziyyətində, demək olar ki, səkkiz dəqiqə olub və sonra tibb bacısı möcüzəvi şəkildə qardaşını canlandırıb. Efremovun sözlərinə görə, ölümdən dərhal sonra qeyri-adi bir yüngüllük hissi keçirib, özünü çox rahat hiss edib. İnsan bədənini hiss etməsə də, keçmişdəki bütün xatirələr qorunub saxlanılıb, şüuru daha da genişlənib və o, qlobal informasiya məkanının bir hissəsini hiss etməyə başlayıb.

Alimin sözlərinə görə, nəhəng bir boru içərisində bir yerə uçduğunu görüb. Eyni zamanda o, yalnız uçuş istiqamətini idarə edə bilməyib, həm də istədiyi təqdirdə düşüncə gücü ilə özünü müəyyən bir vaxta və ya bir yerə köçürə bilib. Efremov hətta köhnə mənzilindən televizor təqdim etdiyi keçmiş, dünyəvi həyatına qayıtmağa çalışıb. Birdən bu televizoru nəinki görüb, həm də içəridən kənara qədər bütün məlumatları alıb: "filizin kim tərəfindən və necə toplandığı, filizin harada qazıldığı, tikintidə istifadə olunan metalların əridildiyi, polad istehsalçısının etdiyi işlər". Dərhal alim televizorun niyə pozulduğunu anlayıb - səhv bir tranzistor üzündən. Yeri gəlmişkən, Vladimir həyata qayıdarkən bu epizodu xatırlayıb və məlum olub ki, qəza həqiqətən eyni tranzistorla bağlıdır. Lakin qlobal sahədəki iştirakından sonra Vladimir Efremov qəflətən bütünlükdə həmkarlarının iki ildir mübarizə apardıqları raketlərin inşası ilə bağlı problemi görməməsi ilə müqayisədə bu xırda şeylərdir. Və məhz bundan sonra alim onun qərarına gəlib.V ladimir Efremovun sözlərinə görə, sonrakı dünyada olduğu müddətdə birdən-birə "sərhədi olmayan, hamıdan kənar olan birinin" rəhbərlik etdiyini anlayıb.

Bu adam, insana görə, "görünməz, lakin bütün varlıq tərəfindən görünəndir. O, hər şeyə qadirdir və məhəbbətlə doludur". Sonra Efremov bunun Tanrı olduğunu başa düşüb. Sonrakı dünyadan qayıtdıqdan sonra alim fikirlərini kökündən dəyişib. Onun sözlərinə görə, axirət həyatının həqiqətən mövcud olduğunu və bunun tamamilə inanılmaz bir şey olduğunu başa düşüb. Vladimir Efremov hətta təəssüratlarını ətraflı şəkildə yazıb və sonra "Sankt-Peterburq Dövlət Texniki Universitetinin Elmi və Texniki Xəbərləri" jurnalında çap olunub. Alimin həmkarlarının fikrincə, o öz sahəsinin mütəxəssisi, nüfuzu qüsursuz və söylədikləri ilə fikirləşmək sadəcə mümkün deyil.

Milli.Az

