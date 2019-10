Siyəzən rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, 2010-cu il təvəllüdlü Hüseynov Polad Həsənxan oğlu rayonun Gənclik qəsəbəsində piyadalar üçün nəzərdə tutulan yoldan keçərkən onu maşın vurub.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona müştərək travma, kəllə-beyin travması və baş-beyin əzilməsi diaqnozu qoyulub və reanimasiyaya yerləşdirilib.



