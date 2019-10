Günəş sistemində tezliklə partlayış olacaq

Tezliklə günəş sistemində partlayış olacağı proqnozlaşdırıldı.

Milli.Az ölkə.az-a istinadən bildirir ki, günəş sistemində ABŞ Planetologiya İnstitutunun alimləri Loka vulkanının Yupiter peyki olan IO-da partlayışa hazır olduğunu aşkar ediblər.

Onlar 1988 və 2000-ci illər arasındakı müşahidələr zamanı əldə edilmiş məlumatları təhlil edərək bu nəticəyə gəliblər. Science Alert nəşrində bu barədə məlumat verib. Başlanğıcda Loki vulkanının püskürmələri arasında dövr 540 gün olub, lakin Lokinin püskürməsinin başlanğıcında parlaq olub və 230 gün ərzində bu şəkildə qalıb, bundan sonra qaranlığa qərq olub. Bu vulkan sakitləşəndən sonra 2001-ci ilədək baş verib.

Püskürmələr 2013-cü ildə bərpa olunub, lakin bu dəfə onlar 475 gün ərzində daha qısa dövr ərzində baş verib. Bu halda növbəti partlayış püskürməsi 2019-cu ilin sentyabrında olmalıdır. Loki, Paterdəki lava gölüdür - təxminən 200 kilometr aralıda kraterə bənzər bir depressiya. Gölün səthi soyuduqca, qabıq meydana gəlir, qeyri-sabit olur və çökür, təzə lava üçün yol açır. 2001 ilə 2013 arasındakı vulkanik fəaliyyətdəki bir fasilə, qabığın sıxlığına təsir edən maqmanın qaz hissəsindəki dəyişikliklərlə izah edilə bilər.

