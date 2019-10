Mobil telefonlar beyin xərçəngini yaradırmı?

Son zamanlar bütün dünyada beyin xərçəngi artmaqdadır. Bəzi mütəxəssislər bunu qəcetlərdən uzun müddət ərzində istifadə etməsi ilə əlaqələndirir.

Lakin araşdırmalar bunu inkar edir.

Son belə araşdırma da növbəti dəfə sübut edib ki, mobil telefonları və digər qəcetlərdən istifadə beyin xərçənginin yaranmasına heç bir təsir etmir və bu xəstəliyin riskini artırmır.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, Avstraliya və Yeni Zelandiya alimləri uzun illər ərzində 20-59 yaşlar arası və 60 yaşdan sonra olan 2 qrup insanlara nəzarət edirdilər. Nəticədə alimlər belə qənaətə gəliblər ki, mobil telefonlar bu yaş qruplarında xərçəngin inkişafına səbəb olmur.

Alimlər qeyd edir ki, bu araşdırma növbəti dəfə sübut edib ki, mobil telefonlar və beyin xərçəngi arasında əlaqə yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.