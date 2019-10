Kərbəlada partlayış nəticəsində doqquz nəfər ölüb

İraqın Kərbəla şəhərində mikroavtobusda quraşdırılmış partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində ən azı doqquz nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıb.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İraqın Daxili İşlər Nazirliyindəki mənbəyə istinadən "Al-Sumaria" telekanalı məlumat yayıb.

"Kərbəlanın girişində baş verən partlayış 9 nəfərin ölümü ilə nəticələnib, 4 nəfər yaralanıb", - deyə kanal bildirir.

Qeyd edilir ki, "KİA" markalı mikroavtobusda quraşdırılmış partlayıcı qurğu Kərbəlanın girişindəki nəzarət-buraxılış məntəqəsinin yaxınlığında işə düşüb. Eyni zamanda, Kərbəla vilayət şurasının üzvü Nafi əl-Mayali, "Baghdadtoday" portalına, mikroavtobusun qazla işlədiyini, yanğın baş verdiyini və nəticədə onun partladığını bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.