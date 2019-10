Abşeron rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report"un məlumatına görə, hadisə Abşeron rayon Goradil bağlarında qeydə alınıb.

1988-ci il təvəllüdlü Lətifov Rövşən Ziyad oğlu yaşadığı ünvanda qonşusu tərəfindən bıçaqlanıb. Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona bədənin çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub və əməliyyat olunub. Hadisənin başvermə səbəbi hələ ki, məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.



