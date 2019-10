Husilər Səudiyyə Ərəbistanına hava hücumlarını dayandırıblar

Yəmənin şimalında hakimiyyəti ələ keçirən "Ənsar Alla" hərəkatının üsyançıları (Husilər), pilotsuz uçan aparatlarla Səudiyyə Ərəbistanın bombalanmasını dayandırır və Ər-Riyaddan da oxşar addım gözləyirlər.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bunu husilərin Siyasi Şurasının rəhbəri Mehdi əl-Məşat "Əl-Masira" telekanalının efirində bəyan edib.

"Biz Səudiyyə Ərəbistanı ərazisinin dronlar və digər silah növlərindən istifadə vasitəsi ilə bombalanmasını dayandırırıq. Səudiyyə Ərəbistanından Yəmən ərazisinə bütün növ hücumların dayandırılmasına dair oxşar bəyanat gözləyirik", - deyə əl-Məşat bildirib.

O qeyd edib ki, Səudiyyə Ərəbistanı onların təşəbbüsünə qarşılıq verməsə, husilər cavab vermək hüququnu özündə saxlayır.



