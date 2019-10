İraqın Kərbəla şəhərində avtobusun partlaması nəticəsində azı 12 nəfər ölüb.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə İraq təhlükəsizlik xidmətinə istinadən "Röyters" agentliyi bildirib.

Daha əvvəl “PressTV” 9 nəfərin öldüyünü bildirib.

Partlayış nəticəsində, həmçinin bir neçə nəfər xəsarət alıb. Regiondakı qruplaşmalardan heç biri hadisənin məsuliyyətini öz üzərinə götürməyib.

