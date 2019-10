ABŞ Çin ilə tam ticarət razılaşmasına çalışır, təkcə konkret məsələlərə dair razılaşmalar əldə etmir.

"Report" RİA "Novosti" yə istinadən xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Trump Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

"Bu həftə bir az danışırıq, növbəti həftə daha çox, sonrakı həftə isə ən yüksək səviyyədə danışacağıq. Ancaq qismən razılaşma istəmirəm, tam razılaşmaya ehtiyacım var", - deyə Tramp bildirib.



