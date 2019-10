Suriya ordusu Hələb yaxınlığında yaraqlıları məhv edib

Suriya ordusu cümə günü şəhərin atəşə tutulmasına cavab olaraq Hələb yaxınlığında terrorçuların mövqelərinə zərbələr endirib.

"Report" RİA "Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

"Terrorçu qruplar Hələbin Şihan mahalına bir neçə mərmi atıblar", - deyə "Ikhbariya" telekanalının xəbərində bildirilir.

"Suriya ordusu Hələbin şimalında və qərbində yerləşən Əl-Mansura və Kafr-Hamra kəndlərində bir dəstə yaraqlıya hücum təşkil edib. Bir neçə yaralı öldürülüb", - deyə məlumatda qeyd olunub.



