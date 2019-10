Gəncədə 2 qardaş bıçaqlanıb, ataları isə döyülüb

Gəncə şəhərində döyülən atalarına köməklik etmək istəyən 2 oğul bıçaqlanıb.

"Report"un Qərb Mərkəzinin məlumatına görə, hadisə şəhərin DOS 84 deyilən ərazidə yerləşən 4-cü binada qeydə alınıb.

Belə ki, 59 yaşlı Məhərrəm Cəfərov hələki məlum olmayan səbəbdən şəxs və ya şəxslər tərəfindən döyülüb. Bu zaman ona köməklik etmək istəyən oğulları, 34 yaşlı Rövşən və 33 yaşlı Röyal Cəfərov da qarın və ayaq nahiyəsindən bıçaqlanıblar.

Yaralılar Gəncə şəhər Təcili Tibbi Yardım xəstəxanasına və Abbas Səhhət adına 1 saylı Şəhər Xəstəxanasına yerləşdiriliblər.

Hazırda hadisəni kimlər tərəfindən və hansı səbəbdən törədildiyi araşdırılır.



