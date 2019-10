Bakının Yasamal rayonunda yol qəzası baş verib.

"Report"un məlumatına görə, "Günəş Petrol" yanacaqdoldurma məntəqəsinin qarşısında motosikletlə "Kamaz" markalı yük maşınının toqquşması nəticəsində birincinin 1978-ci il təvəllüdlü sürücüsü Mahmudov Samir İbrahim oğlu xəsarət alıb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona açıq kəllə-beyin travması və üz skelet sümüklərinin sınığı diaqnozu qoyulub.



