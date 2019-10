Bakının Yasamal rayonunda bıçaqlanma hadisəsi olub.

"Report" xəbər verir ki, 1982-ci il təvəllüdlü Quliyev Taleh Əli oğlu “Şamaxinka” adlanan ərazisində naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyilə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona döş qəfəsinin arxa hissəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub.



