Nyu-York küçələrində keçirilən iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə səylərinə dəstək olaraq 60 mindən çox insan nümayişdə iştirak edib.

"Report"un "TASS"a istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə cümə günü "Twitter" səhifəsində meqapolisin meri Bill de Blasio bəyan edib.

"Nyu-Yorku sevirəm. Altmış min insan dəyişiklik naminə yürüşdə iştirak edir və insanlar gəlirlər", - deyə o yazıb.



