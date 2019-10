“KaiOS” platformalı mobil telefonların tədarükü 65 faiz artacaq

"Digitimes Research" tədqiqat şirkəti 2019-cu ildə "KaiOS" əməliyyat sisteminin idarəetməsi ilə işləyən mobil telefonların qlobal tədarük həcminin 65 faiz artacağını proqnozlaşdırır.



Milli.Az ictnews.az-a istinadən bildirir ki, buna əsasən Afrika bazarının kömək edəcəyini bildirən ekspertlərin sözlərinə görə, ilin sonunadək Afrika, İndoneziya, Braziliya və Ukrayna istehsalçılarına məxsus 10 "KaiOS" qurğu modelinin buraxılışı gözlənilir.



Bildirilir ki, "KaiOS" sistemi "Əşyalar interneti" qurğularında aktiv istifadə edilən "Firefox OS" platforması üzərində qurulub. "KaiOS Technologies" şirkəti nümayəndələrinin sözlərinə görə, əməliyyat sistemi 100-ə yaxın ölkədə buraxılan 100 milyondan çox qurğuda quraşdırılıb.



"KaiOS" düyməli telefonları "Alcatel", "Micromax" və bir sıra digər istehsalçıların məhsul çeşidində yer alıb. Bu proqram platforması "Nokia 8110 4G" modelində də tətbiq edilib. "LTE" və "NFC" simsiz rabitəsini dəstəkləyən əməliyyat sistemi "Qualcomm" və "MediaTek" daxil olmaqla əsas istehsalçıların prosessorları ilə işləyir.



"KaiOS" sistemli qurğular 2,4 düymlük ekran, monoblok form-faktor və 256 və ya 512 meqabaytlıq operativ yaddaş kimi oxşar xüsusiyyətlərə malikdir. 2018-ci ildə buraxılan əksər mobil telefonlar "Qualcomm Snapdragon 205" prosessoru ilə təchiz edilib, 2019-cu ildə isə bu qurğular üçün əsas çiplər kimi Çinin "Unisoc" şirkətinin həllərindən istifadə olunur.



"KaiOS" mobil əməliyyat sistemləri arasında populyarlığına görə "Android" və "iOS"dan sonra üçüncü yerdə qərarlaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.