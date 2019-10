Google Maps-a ''Gizli Rejim'' xüsusiyyəti gəlir

Google, istifadəçilərə məxfiliyini qorumaq üçün seçim etmək üçün Maps-da yeni xüsusiyyət hazırlayacağını açıqlayıb. Google Chrome-da olan 'Gizli Rejim', Google Xəritələrə də gələcək. Yeni xüsusiyyətin nə zaman yayımlanacağı məlum deyil.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, Google Maps-a gələcək gizli xüsusiyyət yaxın zamanda istifadəçilərə təqdim ediləcək. Yeni xüsusiyyəti yaratmaqda əsas məqsəd istifadəçiyə şəxsi həyatını qorumaq üçün yol açmaqdır. Google Chrome kimi, Google Xəritədə axtardığınız yerlərin Google hesabınıza daxil olmasını istəmirsinizsə, gizli rejimi işə salmaqla axtarış edə bilərsiniz.

Getmək istədiyiniz yerdən anonim bir axtarış etmək istəsəniz, profil şəklinizi klikləmək və gizli rejimi açmağınız kifayətdir. Bu müddətdən sonra Google tərəfindən etdiyiniz axtarışlar saxlanılmayacaq.

Yeni xüsusiyyətin nə zaman yayımlanacağı hələ açıqlanmayıb. Ancaq dediyimiz kimi, xüsusiyyətin test qrupunda sınanması, bu xüsusiyyəti tezliklə əldə edə biləcəyimizi göstərir.

Milli.Az

