ABŞ-ın Filadelfiya ştatında Amerika futbol matçı zamanı iki məktəbin komandaları arasında atışma olub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə "NBC 10 Philadelphia" məlumat yayıb.

Hadisə nəticəsində iki nəfərin yaralandığı qeyd olunur.



