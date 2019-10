Quaydonun narkokartel liderləri ilə görüşünün görüntüləri yayıldı - FOTO/VİDEO

Venesuelanın kommunikasiyalar naziri Rodriges Xorxe müxalifət lideri, Milli Məclisin sədri Xuan Quaydonun “Los Rastrojos” (“Cavanlar”) narkokartelinin liderləri ilə görüşünün videoyazısını teleefirin gedişatında nümayiş etdirib.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, teleefirdə prezidenti Nikolas Maduro da iştirak edib.

Videoyazıya görə, “Los Rastrojos” liderləri Quaydonu hökumət vertolyotuna gətirirlər və o, burada Kolumbiya şəhərinin qubernatoru ilə görüşür. Onları bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarını müşayiət edirlər.

Rodriges qeyd edib ki, Quaydo ilə görüşmüş narkokartel üzvləri İnterpol tərəfindən axtarılır.

