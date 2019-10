Çin, Ayın səthində olan cisimlərin şəklini paylaşdı

Ayın üzərində işləyən Çinin Yutu-2 avtomobili, Ayın uzaq tərəfindəki kiçik bir kraterin ortasında maraqlı görüntülərini paylaşdı.

Milli.Az chip.az-a istinadən bildirir ki, vasitə tərəfindən göndərilən yeni görüntülər Yerdən fərqli formada və rəngdə olan obyektlərdə görünür. Ayın üzərindəki Çin vasitəsinin arxasındakı komanda, ayın 'qaranlıq tərəfində' kiçik bir kraterdə rəngarəng və sirli detallar tapdıqlarını açıqlayıb.

İlk görüntülər vasitənin ön hissəsində olan maneə qarşısını alan kamerası tərəfindən çəkilib.

Chang-4 missiyasında işləyən Yutu-2 vasitəsinin əldə etdiyi görüntülərdə ortaya çıxan bu "maraqlı cisimlər üçün ən yaxşı bir nəticə" rəngli əşyaların Ayın səthinə dəyən meteorlər tərəfindən meydana gəldiyi şüşə olmasıdır. Bununla birlikdə alimlər deyirlər ki, keyfiyyətsiz görüntülər vasitəsilə maddənin kimyəvi tərkibinə qəti qiymət vermək çətindir.

