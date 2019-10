22 yaşında dördüncü dəfə xərçəng olan bloqer vəfat etdi

Türkiyəli məşhur İnstaqram fenomeni Neslican Tay bu gün vəfat edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 22 yaşlı gənc qız 4 il əvvəl sümük xərçənginə tutularaq ayağının birini itirmişdi.

Xəstəlik ayağından sonra ağciyər və digər orqanlarına yayılsa da o, kimya terapiyalar sayəsində qalib gəlmişdi. Dördüncü dəfə xərçəngə tutulan gənc qız orqan yetməzliyi səbəbilə bu gün müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Neslican xəstəliyinə baxmayaraq, hər zaman pozitiv paylaşımları ilə eyni xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlara dəstək olmuşdu. Onun vəfatı ilə bağlı bir çox məşhurlar paylaşım ediblər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.