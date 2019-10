Bakı. Trend:

Fuad Qəhrəmanlı AXCP sədrinin müavinliyindən istefa verib.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Fuad Qəhrəmanlı öz "Facebook" profilində məlumat yayıb.

"AXCP sədrinin müavinliyindən istefa verdim" - deyə, o paylaşımında bildirib.

