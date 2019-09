ABŞ-ın Yuta ştatında turist avtobusunun qəzası nəticəsində ən azından 30 xəsarət alıb və 4 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki dövlət yol polisinin Twitterdəki səyfəsinə əsasən avtobusda Çin turistlərinin olduğuqlarını bildirilmişdir.

Qeyd edək ki, polisin hesablamalarına görə, dörd nəfər ölüb, 12-15 nəfər ağır vəziyyətdədir.

(trend.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.