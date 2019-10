Bakıda azyaşlı itkin düşüb.

Publika.az-ın məlumatına görə, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, Gülüstan küçəsi döngə 1-də yaşayan 1980-ci il təvəllüdlü Ağayeva Səhər Vaqif qızı polisə müraciət edərək bildirib ki, onunla birlikdə yaşayan oğlu, 2009-cu il təvəllüdlü Xocaməmmədov Şamil Şahin oğlu sentyabrın 18-də yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

Faktla bağlı araşdırmalara başlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.